En wéér wordt het debuut van Romero bij PSV uitgesteld

Romero is na zijn komst naar PSV in januari in de Verenigde Staten geblesseerd geraakt. Een spierblessure in zijn bovenbeen bleek hardnekkig en tot twee keer toe heeft hij daarna tegenslag moeten incasseren. De Zuid-Amerikaan wil niets liever dan weer in wedstrijden in actie komen, maar zal dus nog even geduld moeten betrachten.



Twee weken geleden leek een debuut dichtbij toen Romero weer in een partijvorm meedeed. Nu is er dus opnieuw een tegenvaller. Nog steeds wordt erop gerekend dat hij dit seizoen in actie komt, maar op korte termijn is Romero er nog niet bij. Bij PSV trainen spelers altijd eerst een periode volledig met de groep mee, alvorens ze (normaliter via Jong PSV) hun rentree, of in dit geval zelfs debuut in een wedstrijd kunnen maken.