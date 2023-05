Engelse media kraken Mathew Ryan bij ‘fantasieloos’ AZ: ‘In de week van het Songfestival krijgt hij nul punten’

In Engeland rekent men zich nog niet rijk na de krappe overwinning van West Ham United in de eerste wedstrijd van de halve finale in de Conference League tegen AZ ( 2-1 ). De Engelse media vonden de zege desondanks wel verdiend tegen een ‘fantasieloos’ AZ, waar doelman Mathew Ryan de gebeten hond was. ,,Het was aan de roekeloze doelman te danken dat er een weg terug werd geboden aan West Ham United.”

,,AmAZing comeback for happy Hammers", kopt Mirror, met de letters van AZ uitvergroot. Engelse media zagen hoe West Ham United zich terugknokte van een verrassende 0-1 achterstand tegen de Alkmaarders. ,,De Conference League mag dan het armzalige broertje van Europa's kroonjuwelen zijn, West Ham United kan wel de zesde Engelse club worden die twee verschillende Europese bekers wint”, zo wijst de krant op de winst van de Europacup 2 in 1965. ,,Na driekwart van een gespannen heenwedstrijd leek de kruistocht van West Ham United naar de eerste grote prijs sinds 1980 (de FA Cup, red.) te crashen, maar door twee goals in korte tijd werd een moeizaam optreden omgetoverd tot verdiende overwinning.”

Volgens de BBC mag er een bloemetje naar AZ-doelman Mathew Ryan, die bij een 0-1 voorsprong voor AZ het licht uit de ogen van Jarrod Bowen sloeg en zodoende een penalty veroorzaakte. ,,De hoop van The Hammers om de finale in Praag te halen hing aan een zijden draadje toen Alphonse Areola (de doelman van West Ham United, red.) er een puinhoop van maakte bij een laag schot van Tijjani Reijnders, maar het was aan de roekeloze voormalig Brighton-doelman Ryan te danken dat er een weg terug werd geboden aan West Ham United.”

De omroep vond dat er ‘totaal geen fantasie in de aanpak van AZ zat’. ,,Het werd al snel duidelijk dat ze graag hun tijd zouden nemen bij spelhervattingen. In het algemeen probeerden ze te voorkomen dat het momentum bij West Ham United kwam te liggen. Nooit wist AZ een Engelse ploeg te verslaan in een uitwedstrijd. Even leek die ongelukkige statistiek te gaan veranderen, maar West Ham schakelde naar een versnelling hoger en drukte de Nederlandse hoop de kop in. Al zal het Nederlandse team nog niet opgeven. Zeker niet omdat ze in de kwartfinale de eerste wedstrijd ook hadden verloren van Anderlecht.”

Door The Sun werd AZ bestempeld als ‘ongewenste gast op een verjaardag’ en een ‘stelletje brutale Hollanders’. ,,Na de 0-1 van Tijjani Reijnders kwam het liefdesverdriet van vorig jaar (toen West Ham United in de halve finale van de Europa League verloor van Eintracht Frankfurt, red.) weer boven. Een déjà-vu. Maar het was Mathew Ryan die Jarrod Bowen knock-out sloeg en West Ham United de kans bood. Het zal geen verrassing zijn dat de doelman uit Australië in deze week van het Eurovisie Songfestival nul punten krijgt van de in Londen geboren AZ-baas Pascal Jansen.”

Quote We hebben nu een kleine voorsprong, maar meer ook niet. Ik ben blij met deze zege, want het was een moeilijke avond voor ons West Ham-coach David Moyes

West Ham United-coach David Moyes ziet ook dat zijn ploeg nog voor een hels karwei staat: ,,Het was heel erg in balans. Nu hebben wij met één goal verschil gewonnen en zal AZ nog niet opgeven, maar als we met één goal verschil verloren hadden, hadden wij ook het gevoel gehad nog niet kansloos te zijn. We hebben nu een kleine voorsprong, maar meer ook niet. Ik ben blij met deze zege, want het was een moeilijke avond voor ons, maar we hebben een enorme veerkracht getoond en we hebben volgende week nog een grote klus te klaren”, aldus de coach, die erkende dat hij matchwinner Michail Antonio wilde wisselen. ,,Ik stond op het punt hem te vervangen voor Danny Ings.”

Bij Sky Sports, dat sprak over een controversiële 0-1 van Reijnders door een duw in de rug van Lucas Paquetá, stelden de analytici dat AZ in Alkmaar uit een ander vaatje moet tappen om de finale te halen. ,,West Ham United is nu de favoriet voor de return en dan zal het een andere tactische strijd worden voor AZ. Toen ze op 0-1 kwamen, leunden ze een beetje achterover, maar nu zullen ze vol op de aanval moeten gaan”, zei voormalig West Ham United-speler Matt Jarvis. ,,Het wordt héél interessant in Alkmaar, maar na de winst op Manchester United en deze enorme zege op AZ lijkt West Ham op het juiste moment te pieken.”

