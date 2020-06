‘Er zullen nu spelers denken: ik wil graag jaartje met Robben voetballen’

De supporters van FC Groningen verwachten niet dat Arjen Robben hun club kampioen gaat maken. ,,We krijgen een wereldspeler in de ploeg, laten we vooral gaan genieten van z’n geweldige acties”, zegt John de Jonge, voorzitter van de officiële supportersvereniging. ,,Belangrijker is dat het stadion weer vol komt, dat het weer gaat leven bij Groningen. En of we dan vierde, vijfde of zesde worden, dat maakt niet zoveel uit. We moeten reëel blijven, we mogen hem niet de druk opleggen dat we ineens kampioen willen worden.”

Groningen heeft het financieel moeilijk en moest vorige maand als gevolg van de coronacrisis elf medewerkers ontslaan. Het nieuws dat Robben terugkeert, zorgde zaterdag voor een run op seizoenkaarten. De club heeft ineens weer aantrekkingskracht. ,,Er zullen nu allicht spelers denken: ik wil graag een jaartje met Arjen Robben voetballen. Dit trekt ook meer supporters en sponsoren”, zegt De Jonge. ,,En we hadden hier in Groningen wel een positieve ‘boost’ nodig na alle problematiek met de aardbevingen. Dit is veel meer dan een impuls voor alleen de voetbalclub.”

Quote Ik kreeg kippenvel op m’n armen en tranen in m’n ogen. John de Jonge, Supportersvereniging FC Groningen

Vertegenwoordigers van de vier supportersgroeperingen bij FC Groningen hoorden zaterdag als eersten dat Robben terugkeert bij hun favoriete club, een jaar nadat ze de actie ‘Arjen, volg je hart’ hadden opgezet. Ze waren door de clubleiding uitgenodigd om naar het stadion te komen. ,,We zouden om half 5 een eierbal krijgen, een typisch Gronings gerecht”, vertelt De Jonge. ,,We kregen ook een cadeautje, een doos. Als dank voor jullie inzet, zei directeur Wouter Gudde. We mochten die doos pas openmaken op de tribune. Toen we daar stonden, kregen we op de grote schermen ineens het filmpje te zien waarin Arjen zijn terugkeer aankondigt. Ik kreeg kippenvel op m’n armen en tranen in m’n ogen.”

In de doos die De Jonge kreeg, zat een shirt van Groningen met daarop de naam van Robben en het rugnummer 10. ,,Ik heb hem als 16-jarig jongetje zien debuteren in het Oosterpark-stadion. Ik vond het toen best een irritante gozer, met die schwalbes. Hij liet zich nog wel eens vallen. Maar ik zag ook dat hij goed, snel en wendbaar was. Gedurende z’n carrière kreeg ik steeds meer respect voor hoe goed hij wel niet was. Bij het Nederlands elftal konden we op een gegeven moment niet meer zonder Robben.”