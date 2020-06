‘Eredivisie half september hervat, in augustus onderling oefenen’

,,Begin september is dan bedoeld voor interlandvoetbal en in augustus worden er dan oefenwedstrijden gespeeld”, zei Van Geel, die een plan openbaar maakte om de Nederlandse clubs een maand eerder vooral onderling tegen elkaar te laten spelen.

,,Er ligt een plan om de eredivisieclubs in augustus een paar keer tegen elkaar te laten spelen, om weer in het ritme en op niveau te komen. Daar was iedereen het, zoals ik het begreep, mee eens”, aldus de directeur van Willem II. “Ook om de voetballiefhebber te bedienen met wedstrijden waarvan de uitslag nog niet bekend is. Want daarvan heeft men er nu wel genoeg gezien.”