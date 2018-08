Eredivisieclubs leggen alle bewegingen van spelers vast

Sportpsy­cho­lo­ge: Vraag me af of AB­BA-sys­teem moeite waard is

17:30 Verwarring alom, zaterdag bij de strafschoppenserie om de Johan Cruijff Schaal. Jeroen Zoet liep een paar keer voortijdig naar het doel, ook spelers waren verward over de volgorde. Dat alles komt door het nieuw ingevoerde ABBA-systeem. Sportpsychologe Lea Raemaekers ziet er niet per se het nut van in.