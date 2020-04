Erik ten Hag: ‘Alle seinen staan bij Ajax even op rood’

Door Freek Jansen



Het leek allemaal zo zeker. Donny van de Beek, André Onana en Nicolas Tagliafico zouden deze zomer sowieso een transfer gaan maken. Dat was het gevolg van de afspraken die de clubleiding van Ajax vorig jaar met deze spelers had gemaakt. Ze zouden nog een jaar Amsterdam trouw blijven, in ruil voor een constructieve houding in de zomer van 2020. Ofwel: als een club zich zou melden met het juiste bedrag, dan zou Ajax een transfer niet in de weg staan.