Erik ten Hag heeft een ‘makkelijkere’ klus voor de boeg dan zijn opvolger bij Ajax

Bekerfinale Sjaak Swart voor PSV-Ajax: ‘Roger Schmidt zou Johan Cruijff, Pietje Keizer en mij zelfs nog wisselen’

Pakt scheidend PSV-trainer Roger Schmidt vanavond in de bekerfinale alsnog een hoofdprijs? En doet de voor een monsterklus bij Manchester United staande Erik ten Hag goed aan de wissel onder de lat? Clubicoon Sjaak Swart, die vijf bekers pakte met Ajax, en voormalig PSV-coach Aad de Mos gaan in aanloop naar de kraker in de Kuip in op vijf stellingen. ,,Typisch Ajax om PSV er met Ihattaren een aandachtspuntje bij te geven.”

17 april