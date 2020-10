Erik ten Hag na zeperd Ajax: ‘Te weinig afgedwongen’

Ajax-trainer Erik ten Hag was absoluut niet te spreken over zijn ploeg, die in Groningen zijn eerste nederlaag van het seizoen leed (1-0). ,,We hebben te weinig afgedwongen,’’ vond hij.

In een leeg stadion in Groningen nam Ajax voor rust het initiatief, maar kreeg het desondanks nauwelijks kansen. ,,We hadden totale controle over de wedstrijd, maar naar voren was het karakterloos’’, mopperde Ten Hag voor de camera van FOX Sports. ,,Er was te weinig beweging ten opzichte van elkaar en dan dwing je te weinig kansen af.’’

Ten Hag greep na rust al vroeg in en haalde Antony naar de kant. ,,Over de linkerkant kwamen we nog wel een paar keer door, maar over de rechterkant kwam bijna niets. Het gaat in zo’n wedstrijd om het maken van de eerste goal. Dan krijg je meer ruimt. Maar daar moet je wel in investeren en dat hebben wij te weinig gedaan.’’

Volledig scherm Antony wordt afgestopt door Ko Itakura. © BSR Agency

Pas in de slotfase, toen Ajax met invaller Klaas-Jan Huntelaar opportunistischer ging speler kregen de Amsterdammers een paar goede kansen op de gelijkmaker. ,,Maar het gaat om daarvóór’’, aldus Ten Hag. ,,We moesten in de achtervolging en hadden het niet zo ver moeten laten komen. Je moet investeren in het begin.’’’

Conclusies aan de zeperd in Groningen wilde Ten Hag vlak na afloop niet verbinden. ,,We moeten er niet meteen alles bij gaan halen, maar dat het vandaag niet goed was, is helder.’’