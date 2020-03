Ernest Faber wil dat Bruma vaker beslissend is bij PSV: ‘Hij moet meer goals maken’

Wie de Eindhovenaar gaat vervangen, wilde Faber nog niet zeggen. Ritsu Doan, Noni Madueke en Armindo Bruma lijken de grootste kanshebbers. Madueke reist vrijdagavond niet mee met Jong PSV naar Telstar en dat zou kunnen duiden op speeltijd tegen FC Groningen. De jongeling heeft nog geen basisplaats in de eredivisie gehad en of dat zondag gebeurt, is nog afwachten.



Bruma kan zorgen voor diepgang en dreiging, maar scoorde de afgelopen periode weinig. Faber vindt dat hij vaker beslissend zou moeten zijn. ,,Hij moet meer goals maken”, vindt de trainer. ,,Bruma is een enthousiaste speler en een sfeermaker in de groep. We doen er alles aan om hem te helpen en zelf is hij er op een goede manier mee bezig op de trainingen. In wedstrijden is het woord dan aan hemzelf.”