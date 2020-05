Ernie Brandts: Bettega deed poging mij om te kopen tijdens WK 78

Ernie Brandts presenteert deze week zijn biografie. De voormalig international en speler van PSV is openhartig. Zo onthult hij in het door Louis Bovee geschreven boek ‘Nooit natrappen’ dat de Italiaanse vedette Roberto Bettega in 1978 tijdens het WK probeerde om te kopen. Dat gebeurde in een voor Brandts legendarische wedstrijd tegen Italië, die Oranje met 2-1 won.

Bettega, sterspeler van Juventus en directe tegenstander van Brandts, wilde dat de PSV’er een fout zou maken die Italië alsnog de 2-2 zou opleveren. ,,Bettega benaderde me’’, zegt Brandts in ‘Nooit Natrappen’. ,,’Brandts, Brandts! Laat me een keer scoren.’ Hij riep allerlei bedragen, in lires en in dollars. Bedragen die er niet om logen. Pogingen tot omkoperij en Ruud Krol hoorde het. ‘Niks zeggen’, siste hij. ‘Niet reageren. Ik reageerde dan ook niet.’ Maar Bettega, een spits met grote naam, bleef aanhouden. ‘Laat mij scoren, Brandts, laat mij 2-2 maken. Bij 2-2 bereiken jullie toch nog de finale.’ Waarna hij opnieuw duizelingwekkende bedragen noemde. Ik deed alsof ik niets hoorde. De 2-1 voorsprong veranderde niet meer. We haalden, als winnaar van de tweede groepsfase, de finale.’’

Volledig scherm Roberto Bettega (rechts) aan de bal in de Europa Cup 1-finale tussen Juventus en HSV in 1983. Links Felix Magath. © BSR Agency

Uniek record

In Buenos Aires werd Brandts de held van Oranje. ,,In die wedstrijd schreef ik geschiedenis. Tot dan toe maakte op een WK nooit iemand een doelpunt én een eigen doelpunt in één duel. Aan mij de eer dat te hebben bewerkstelligd. Omdat de wedstrijd positief voor ons uitviel, ben ik trots op mijn unieke record. Eerst bracht ik Italië op 0-1. In het strafschopgebied liep ik gelijk op met Bettega. Ik tikte terug op de uitkomende Piet Schrijvers, met de adem van Bettega in mijn nek. Hij miste de bal, want de noppen van mijn schoen raakten de knie van Piet. Einde WK voor hem, Jan Jongbloed nam zijn plaats in. Ik kon natuurlijk wel door de grond zakken. Het kan raar lopen. Het ene moment diep in de put, niet lang erna overvallen door geluk. Omdat we achterstonden, was het zaak voor ons druk naar voren te zetten. Ik onderschepte een bal, die stuiterde en ik schoot. In een reflex. Terwijl ik schoot, tackelde Romeo Benetti – een charismatische kerel, iemand met kraters in zijn gezicht – mij en ik vloog de lucht in. Maar ik had de bal al geraakt en die belandde, onhoudbaar voor Zoff, in de kruising. We stonden gelijk: 1-1. Een onvergetelijke ervaring. En toen zorgde Arie Haan met een prachtig afstandsschot voor 2-1.’’

Volledig scherm Finale WK 1978. Oranje vlnr: Johnny Rep, Jan Jongbloed, Arie Haan, Ernie Brandts, Johan Neeskens, Ruud Krol, Wim Jansen, Jan Poortvliet, Willy van de Kerkhof, Rene van de Kerkhof, Rob Rensenbrink. © ANP

Ruzie om een vrouw

Brandts vertelt in ‘Nooit natrappen’ ook waar het precies fout ging tussen hem en hoofdtrainer Eric Gerets bij PSV. Brandts was assistent van de Belg in Eindhoven. ,,Tussen Gerets en mij speelde er iets. Dat hield verband met een vrouw en jaloezie van zijn kant. Na mijn scheiding kreeg ik een verhouding met een vrouw. Dat kon hij schijnbaar niet uitstaan, want Eric had een oogje op haar. Achter mijn rug om had hij haar telefoonnummer gevraagd. Dat vertelde ze me natuurlijk. Ik ontplofte en ging verhaal halen bij Gerets. Hij haalde zijn schouders op. Hij had iets van: ‘Ik kan me dat permitteren; ik ben jouw baas.’ Ik voelde me genaaid. Sindsdien negeerde hij me. En ik hem. We zeiden alleen het hoognodige tegen elkaar. Na zes weken werd de situatie tussen Eric en mij onhoudbaar. Ik verdacht hem ervan bij voorzitter Harry van Raaij over mijn functioneren te hebben geklaagd. Dat ik mijn werk als assistent-trainer niet naar behoren deed. Want op een maandagochtend moest ik bij Van Raaij op kantoor komen. Hij viel met de deur in huis en meldde dat hij me zou ontslaan. ‘Advies van Eric’, zei hij. ‘We betalen je nog negen maanden. Tot het einde van het seizoen, want dan loopt je contract af.’ Ik was blij niet langer met Gerets te hoeven samenwerken.’’

Quote Hij kon overtui­gend lullen, dat moet ik hem nageven. En schreeuwen. Maar dat vond ik minder. Ernie Brandts over Peter Hyballa

Ook zijn turbulente samenwerking met de Duitser Peter Hyballa bij NEC komt aan bod. Ze werden, trainer en assistent trainer, allebei weggestuurd door de club uit Nijmegen. ,,Toen de wegen van NEC en mij gingen scheidden, sprong ik nog net geen gat in de lucht. Peter Hyballa heb ik nooit meer gezien, alleen anderhalf jaar later een keer bij NOS Studio Voetbal waar hij, druk gebarend en met veel omhaal van woorden, zijn voetbalfilosofie ventileerde. Voor mij overbekende teksten, vol open deuren. Hij kon overtuigend lullen, dat moet ik hem nageven. En schreeuwen. Maar dat vond ik minder. Ik denk dat hij, al sprak hij het niet uit, jaloers op me was. Dat ik met PSV een heleboel successen had geboekt en de WK-finale had gehaald. Zelf heeft hij nooit bij een profclub gespeeld. ‘Nederlandse trainers zijn niks’, zei hij eens. ‘Ze krijgen het diploma in de schoot geworpen.’ Ik vroeg: ‘Hoe kom je daar nou bij? Ik ben drie jaar naar de KNVB in Zeist gereisd. En heb huiswerk meegekregen.’



‘Stelt weinig voor’, zei Hyballa. ‘Ik heb in Duitsland op een Sporthochschule gezeten. Daar leer je het vak pas echt. En ik heb boeken over het trainersvak geschreven.’ Wat een onbegrip en respect richting mijn kant... Ik blijf erbij: een rare vogel, die Peter.’’

ERNIE BRANDTS | Nooit Natrappen

Auteur: Louis Bovée

ISBN: 978-94-93160-18-7

Prijs: €21,95

Paperback, 224 pagina’s

Verschijnt 12 mei bij Edicola Uitgeverij