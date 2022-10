Ernstig zieke Sébastien Haller blijft positief ondanks zware behandelingen: ‘Ik mag niet klagen’

Sébastien Haller ondergaat nog altijd zware behandelingen voor zijn teelbalkanker en is ondertussen bezig plannen te maken voor de toekomst. De ziekte werd in de zomer geconstateerd bij de spits van Borussia Dortmund, die snel werd geopereerd en optimistisch stelt dat zijn herstel snel kan gaan.

,,Ik ligt periodes van vijf dagen in het ziekenhuis", vertelt Haller (28) aan UEFA.com. ,,Daar lig in dan constant aan een infuus. Terwijl de behandeling bezig is, mag ik mijn bed niet uit. Na die vijf dagen krijg ik twee weken rust om bij te komen van de chemotherapie. Zo'n fase van drie weken moet ik vier keer doormaken. Afhankelijk van de progressie van de kanker en of het zich verspreidt, moet ik wellicht een operatie ondergaan. Veel mensen vragen me wanneer ik terug zal zijn, maar dat is van zoveel zaken afhankelijk dat het moeilijk is daar een concreet antwoord op te geven.”

,,Ik heb het geluk dat ik me goed voel. Ik kan het fysiek aan om wat werk te doen en voel met fysiek en mentaal ok. Dat helpt uiteraard in strijd met deze ziekte. Zelf heb ik wel een tijdlijn in mijn hoofd. Als ik het geluk heb dat ik geen operatie nodig heb, dan kan het snel gaan. Dat wordt drie weken na de laatste fase bekeken. Als de operatie niet nodig is, mag ik graag denken dat ik op dat moment in een goede conditie zal zijn.”

Volledig scherm Sébastien Haller in dienst van Ajax. © Pro Shots / Jasper Ruhe

,,Ik besef dat ik heel veel geluk heb met het leven dat ik leid", zegt Haller, die afgelopen zomer overstapte van Ajax naar Dortmund. ,,Ik was een verwend kind, hoefde me nooit zorgen te maken. Dit is de zwaarste taak die ik voor mijn kiezen heb gekregen. Sommige mensen beginnen hun leven hier al mee. Ik heb het geluk dat het pas later in mijn leven kwam, dus ik mag niet klagen. Er zijn altijd mensen die het slechter hebben en we moeten dingen in perspectief blijven zien.”

,,Ik probeer het positieve uit elke situatie te halen. Door alles wat me overkomen is, heb ik nu tijd om bij mijn kinderen te zijn. Die momenten van geluk mag je niet over het hoofd zien.”

Haller is niet alleen met zijn eigen ziekte bezig, hij denkt ook aan andere mannen die ermee kampen. ,,Deze kanker treft jonge mensen. Iemand die de liefde nog niet gevonden heeft, die nog geen kinderen heeft. Die nog bezig is zichzelf te ontdekken, nog bezig is zijn leven op te bouwen. Dan kan dit effect hebben op hun zelfvertrouwen en natuurlijk hun seksleven. We hebben een deel van onszelf op moeten geven, van onze mannelijkheid. En dat is niet eenvoudig.”

,,Maar je moet beseffen dat je trots mag zijn dat je je door zo'n zware periode heen hebt geknokt. Je moet trots zijn op dat litteken op je lichaam. En je moet jezelf vertellen dat er niets is wat je had kunnen doen om het te voorkomen. Het is een enorme uitdagingen en als je daar doorheen komt, zegt het dat je een enorme strijder bent. Het ontbreken van een klein deel van je lichaam, mag je zelfvertrouwen niet aantasten. Het laat zien hoe sterk en groot je bent als persoon.”

Haller heeft een belangrijke tip voor alle mannen: ,,Wees niet bang of lui of wat dan ook, laat je testen als iets niet goed voelt.”