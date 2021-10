'Ervaringsdeskundige' Daley Blind wordt ambassadeur Hartstichting: ‘Ik hoop dat ik kan inspireren’

,,Ik heb heel snel weer mijn normale leven opgepakt, ben heel snel weer gaan sporten”, zegt Blind. ,,Ook ik heb wel eens angstige momenten gehad, maar ik ben het bewijs dat je ook als je iets aan je hart hebt nog aan (top-)sport kunt doen.”



De 84-voudig international van Oranje zakte eind 2019 tijdens het duel met Valencia in de Champions League in elkaar. Blind bleek te maken te hebben met een ontstoken hartspier. Preventief werd toen onder de huid een ICD geplaatst bij Blind, die enkele weken later terugkeerde op het veld.



Voor de eerste groepswedstrijd op het EK tegen Oekraïne (3-2 winst) had Blind nog grote twijfels of hij moest gaan spelen, nadat hij zijn oud-teamgenoot en goede vriend Christian Eriksen de avond daarvoor ineen had zien storten op het veld in Kopenhagen. De Deense spelmaker kwam met de schrik vrij, maar speelde sindsdien nog niet voor zijn land of club Inter.