Erwin van de Looi nieuwe coach Jong Oranje

Van de Looi, die op 1 juli begint in Zeist, tekent een contract tot 1 januari 2021. Plaatst Jong Oranje zich voor het EK van 2021 dan wordt het contract automatisch verlengd tot en met de zomer van 2021. Bij de komende oefenstage in Zuid-Amerika gaat Van de Looi al mee met Jong Oranje. Langeler is dan nog wel gewoon de hoofdverantwoordelijke.



Van de Looi is in zijn nopjes met de job. ,,Trainer van Jong Oranje is een prachtige uitdaging en een aanvulling op mijn reeds opgedane ervaring in de eredivisie. Nederland beschikt over een enorm potentieel aan talent en met hen de strijd aangaan om kwalificatie voor het EK 2019 af te dwingen geeft mij veel energie. Morgen ga ik mee naar Zuid-Amerika om het team te leren kennen zodat we in september een goede basis hebben richting de cruciale EK-kwalificatiewedstrijden.”