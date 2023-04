ESPN op pole-position in strijd om Nederlandse voetbalmediarechten, clubs niet overtuigd van bod consortium

Deze week bracht een consortium van vier kabelaars (VodafoneZiggo, KPN, T-Mobile en Delta) een bod uit op de Nederlandse mediarechten. ,,Een minimaal gegarandeerd bedrag van 172 miljoen tot 180 miljoen euro per jaar,’’ stelt woordvoerder Ingo Heijnen namens het consortium. ,,Significant hoger dus dan het bod dat ESPN op tafel heeft gelegd.’’

Juist over die laatste conclusie leven echter grote twijfels, zo stellen meerdere ingewijden van de bij de besprekingen betrokken clubs. Formeel mogen zij niets zeggen over de besprekingen en biedingen, maar duidelijk is dat de werkgroep van clubs en Eredivisie CV die dinsdag aanschoof om het voorstel van de kabelaars aan te horen, nog niet overtuigd is van het nieuwe bod. Zij stellen dat het ESPN-bod dat eerder al op tafel kwam, onder de streep gelijkwaardig, en uiteindelijk gunstiger uit zal pakken voor de clubs. Bezien over de periode 2025-2035 moet dat bod grofweg 1,7 miljard opbrengen, zo werd eerder al bekend.

Kleine verschillen

De verschillen zijn hoe dan ook klein, veel kleiner dan eerder vanuit bronnen rondom de kabelaars werd geschetst. Het gesuggereerde bedrag van ruim twee miljard, verdeeld over tien jaar, is volgens de clubs een ‘veel te rooskleurige voorstelling van zaken’. Volgens hen gaat dit om bruto opbrengsten, niét om het bedrag dat uiteindelijk netto ten goede zal komen aan de clubs. De woordvoerder van het consortium betwist dat op zijn beurt juist weer. ,,Blijkbaar hebben ze ons voorstel dan niet goed begrepen’’, stelt Heijnen van bureau Hill & Knowlton namens de kabelaars.

Die discussie zit hem in de verschillende rechtenpakketten die zijn meegerekend, maar ook in de verrekening van de (productie)kosten, en daarmee de netto opbrengst voor de clubs. Het consortium van kabelaars rekent daarnaast de bestaande inkomsten uit internationale televisierechten, sponsoring en samenvattingsrechten mee bij die ruim tweehonderd miljoen per jaar, zo stellen de clubs. Deze pakketten worden echter extern verkocht, los van beide biedingen op de reguliere nationale live-rechten.

Het Amerikaanse ESPN, onderdeel van Disney, is al bijna tien jaar lang rechtenhouder van het Nederlandse profvoetbal. De huidige zendgemachtigde dwong destijds tevens af dat het tot 1 juni 2024 het exclusieve alleenrecht heeft om te onderhandelen. Het biedingsproces is bovendien niet openbaar. Wel kunnen andere partijen, zoals de kabelaars nu doen, zich bij de clubs melden met een (al dan niet hoger) bod. Of het consortium van kabelaars met zijn gepresenteerde voorstel niet in strijd handelt met de mededingingsautoriteiten, is nog niet duidelijk.

Welke van de twee partijen het ook wordt, zeker is dat de Nederlandse clubs er significant op vooruitgaan. Het beoogde nieuwe contract ligt in beide gevallen minimaal zeventig procent hoger dan in de afgelopen tien jaar. Op 8 mei worden de biedingen in stemming gebracht bij de vergadering van vennoten. Dan wordt een definitief besluit genomen.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma, uitslagen en stand eredivisie

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de eredivisie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder zie je al onze video's over het Nederlandse voetbal.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal