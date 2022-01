Everton verlost Donny van de Beek van de bank in Manchester

ADO en hoofdspon­sor Cars Jeans beëindigen samenwer­king, stadion krijgt een nieuwe naam

Cars Jeans is na dit seizoen niet meer de hoofdsponsor van ADO Den Haag. Het kledingmerk staat sinds vijf jaar op de shirts van de Haagse club én is naamgever van het stadion in het Forepark. Maar daar komt nu een einde aan, zo bevestigt de club vrijdagmiddag.

