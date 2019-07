Ex-punkrocker Van Bodegom wil doorpakken bij Feyenoord

Door Mikos Gouka



In de piepkleine plaats Leogang schudden Toon van Bodegom en Jan de Jong bij Gasthof Bäckerwirt een groepje supporters vriendelijk de hand. Van Bodegom, samen met Sjaak Troost naar Oostenrijk gereisd, heeft er urenlang fileleed op zitten. ,,Hoe lang hebben jullie er over gedaan om hier te komen?’’, informeert de Delftenaar vriendelijk.



Voor de supporters echt antwoord kunnen geven, schuiven Van Bodegom en Troost ‘een gasthofje’ op. Ze laten De Jong achter bij de aanhang van de club. Op dat moment is intern al duidelijk dat Feyenoord afscheid gaat nemen van de algemeen directeur. ,,Als er knopen moeten worden doorgehakt, heb je aan Van Bodegom een goeie’’, zegt een ingewijde over de 55-jarige president-commissaris van Feyenoord. ,,Deze man maakt vanaf dag één een uitstekende indruk, deze man gaat Feyenoord weer de goede kant opduwen.’’



Een beleidsbepaler van Feyenoord die intern een serie complimenten krijgt, het is de laatste jaren vrij ongebruikelijk. Ze werden bij bosjes de Kuip uitgejaagd of bekritiseerd. Neem alleen al de voorganger van Van Bodegom: paardenfokker Gerard Hoetmer. Die beloofde volgens diverse bronnen Jean-Paul van Gastel op eigen titel het hoofdtrainerschap van ­Feyenoord, waar Giovanni van Bronckhorst die functie kreeg. Hoetmer deed ook op eigen houtje toezeggingen aan partijen in het tijdrovende en ingewikkelde stadiondossier. En hij eiste dat Eric Gudde zijn positie van algemeen directeur inruilde voor die van hoofd opleidingen. Toen de verbijsterde Gudde stamelend weigerde, kon hij gewoon blijven zitten en nog jaren de baas van Feyenoord zijn.