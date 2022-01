Excelsior geteisterd door coronatsunami: ‘Illusie dat het te voorkomen is’

Podcast | ‘Feyenoord wil een rampscena­rio voorkomen’

De voorbereiding op de tweede competitiehelft is voor de clubs begonnen. Sommige teams reizen af naar Spanje of Portugal, anderen blijven in Nederland in verband met de coronapandemie. Feyenoord cancelde de trainingsweek in Spanje in verband met coronabestemmingen. Daarover gaat het in een nieuwe AD Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff en Mikos Gouka bespreken transfers, vertrekkende trainers, Engels voetbal en meer.

