Excelsior kan De Wijs gelijk opstellen tegen Vitesse

Door Tim Niemantsverdriet

De centrumverdediger werd vorige week pas gehuurd van PSV, maar heeft enkele voordelen. ,,Hij is onze enige linksbenige centrale verdediger, heeft in Eindhoven de hele voorbereiding meegemaakt. En hij heeft de tweede seizoenshelft van vorig jaar hier al gespeeld. We weten wat hij kan en hij weet wat van hem wordt verwacht”, somt Mitchell van der Gaag op. ,,Dus ja, het is zeker mogelijk dat hij speelt.”

Na zijn sterke optreden vorig seizoen gold De Wijs bij Excelsior als een buitenkansje. Dat hij opnieuw voor de Kralingers koos, en bijvoorbeeld niet voor stadsgenoot Sparta, heeft voor een groot deel met Van der Gaag te maken. ,,De werkwijze van de trainer beviel me heel goed. Hij is zelf ook een echte verdediger geweest en ik heb vorig jaar dankzij hem veel stappen gemaakt. Ja, Van der Gaag is een belangrijke reden voor mij om terug te komen.”

Voortborduren

Met Excelsior wil hij na het succes van vorig seizoen (12de plaats) weer iets neerzetten. ,,In de eindfase van de competitie hebben we laten zien dat we moeilijk te verslaan zijn, ook van grotere clubs kunnen winnen. Daar kunnen we op voortborduren. Op basis van wat ik tot nu toe heb gezien, is de stijgende lijn van de laatste maanden van vorig seizoen doorgezet.”