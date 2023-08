Excelsior knokt zich in honderdste minuut naar zege in spektakelstuk tegen NEC

Volop spektakel in de eerste eredivisiewedstrijd voor NEC en Excelsior. Met zes scorende debutanten en in totaal zeven doelpunten was niet alleen het neutrale publiek de grote winnaar, maar stapte ook Excelsior met de volle buit van het veld. Net als vorig jaar werd het openingsduel in de eredivisie gewonnen: 3-4.

Doelpunten werden er voor aanvang van NEC-Excelsior niet verwacht. Excelsior maakte in de hele voorbereiding immers vier goal in vijf wedstrijden en NEC leverde met Oussama Tannane en clubtopscorer Landry Dimata veel goals en creativiteit in. Maar gek genoeg was daar vanmiddag in het Goffertstadion nauwelijks iets van te merken.

Na amper twaalf minuten zette Nikolas Agrafiotis de bezoekers op een 0-1 voorsprong na een goede loopactie van Couhaib Driouech, die de bal veroverde op het middenveld en de spits ter hoogte van de eerste paal op de juiste plek zag staan.

Agrafiotis, in de voorbereiding goed voor twee doelpunten, schoot de bal hoog in het dak van het doel achter Jasper Cillessen, samen met Lasse Schöne en ‘verloren zoon’ Bram Nuytinck een van de sterkhouders bij de Nijmegenaren.

Debutantenbal

Voor Excelsior was er daarna twintig minuten weinig aan de hand. NEC-trainer Rogier Meijer zag zijn spelers juist veel ballen inleveren en liet na 35 minuten spelen met duidelijke armgebaren weten dat hij niet tevreden was. Het leverde voor hem het gewenste effect op: eerst kon Youri Baas helemaal vrij van dichtbij inkoppen en acht minuten later was het raak voor Sontje Hansen, die naar binnen sneed en Van Gassel in de verre hoek passeerde.

Een mooie start voor de debutanten met een Ajax-achtergrond; Baas wordt van Ajax gehuurd en Hansen werd overgenomen van de Amsterdammers.

Maar het debutantenbal zat er toen nog niet op. Excelsior schoot in de tweede helft goed uit de startblokken en kwam via de sterke Zweedse verdediger Casper Widell op 2-2. Widell, die zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal maakte, kon - net als Baas in de eerste helft - vrij inkoppen.

Nota bene Koki Ogawa, niet de grootste van het veld, zette even later uit een hoekschop de 3-2 op het scorebord. De Japanner moet dit jaar bij NEC voor goals zorgen en is alvast goed begonnen.

Feest bij Excelsior-fans

Het duel kreeg een passend einde toen eerst Richie Omorowa de eindstand op 3-3 bepaalde. De ingevallen spits schoot de bal na een goede voorzet van linksback Arthur Zagré van korte afstand achter Cillessen. Diep in blessuretijd maakte opnieuw een debutant, Oscar Uddenäs, er zelfs nog 3-4 van en was het feest bij de 200 Excelsior-aanhangers helemaal compleet.

