Excelsior Maassluis op bezoek bij Ajax

'Snelheids­be­gren­zer’ in nieuwe personenau­to's vanaf juli verplicht

In nieuwe auto’s is vanaf 1 juli ISA verplicht: een ingrijpend waarschuwingssysteem voor te snel rijden. Dat wordt gecombineerd met een black box die informatie over de rit opslaat en rijfouten van de bestuurder aan de politie kan doorgeven.

5:00