Excelsior pakt eerste punten in eigen stadion, FC Volendam komt eindelijk los

Excelsior verloor thuis al van Almere City (2-6), Telstar (1-2) en De Graafschap (1-2), maar vanavond bleven de punten dus eindelijk een keer in Kralingen. Julian Baas opende in de 52ste minuut de score namens Excelsior. De talentvolle middenvelder uit Dordrecht deed dat met een slim genomen vrije trap, waarmee de 18-jarige rechtspoot MVV-doelman Bill Lathouwers in zijn korte hoek verraste. Drie minuten later maakte Elías Már Ómarsson er al 2-0 van namens Excelsior. De 25-jarige spits uit IJsland kwam daarmee al op negen goals in acht duels dit seizoen. Excelsior staat nu op een achtste plaats met tien punten uit acht wedstrijden, MVV staat op een veertiende plaats.