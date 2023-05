Excelsior verzekert zich van lijfsbehoud na knappe zege op Fortuna Sittard

De fans in het Van Donge en de Roo Stadion veerden uiteraard op na de treffers van Excelsior zelf, maar de echte vreugde-explosie kwam pas nadat Danilo Feyenoord tien minuten voor tijd op voorsprong kopte in Emmen. Zelden zal een doelpunt van de stadsgenoot zo uitbundig zijn gevierd door de supporters van de Kralingers. Ook reserves van Excelsior vielen elkaar al voor het laatste fluitsignaal in de armen. Door de zege van Excelsior en de nederlaag van Emmen hebben de Rotterdammers nu vier punten meer dan de nummer zestien.

Het was Kik Pierie die het stadion vanmiddag als eerste liet ontploffen. Na een klein uur spelen legde Marouan Azarkan een vrije trap panklaar voor de verdediger, die de bal via de grond in het doel kopte. Met gebalde vuisten vierde de Ajax-huurling zijn belangrijke treffer, waarmee hij zijn ploeg de drie punten schonk. Het duel werd twintig minuten voor tijd beslist. Couhaib Driouech verdubbelde de score. Het slotakkoord kwam op naam van Kenzo Goudmijn, die de bal op heerlijke wijze in het dak van het doel ramde.

Volledig scherm Spelers van Excelsior juichen. © Pro Shots / Shane Winsser

Overwicht Excelsior

Het was in de fase dat Excelsior sowieso het overwicht had. Kort voor de openingsgoal kregen de Rotterdammers via Goudmijn al de kans om de score te openen, maar de middenvelder stuitte op Fortuna-doelman Ivor Pandur. De ploegen waren voor rust aan elkaar gewaagd, maar veel uitgespeelde kansen waren er niet te noteren. De grootste mogelijkheid was nog voor de bezoekers, waar Umaro Embalo op Excelsior-doelman Stijn van Gassel stuitte.

Excelsior heeft na 33 speelronden nu 32 punten verzameld. Emmen heeft 28 punten. Komend weekend wordt de laatste speelronde afgewerkt, waardoor het gat niet meer te overbruggen is voor de nummer zestien van de eredivisie. Excelsior speelt daardoor ook komend seizoen op het hoogste niveau. Emmen mag zich op gaan maken voor deelname aan de play-offs.

