Excelsior voegt zich bij koplopers na zege op Jong AZ

NEC ontsnapte aan een nieuwe nederlaag. De club uit Nijmegen pakte diep in blessuretijd nog een punt bij Jong Ajax dankzij de 3-3 van Josef Kvida. Kort daarvoor had Victor Jensen aan de andere kant een strafschop gemist. Jong Ajax was al na 5 minuten op voorsprong gekomen via Lassina Traoré, maar Sven Braken en Anthony Musaba zorgden er steeds op aangeven van Randy Wolters voor dat NEC halverwege de leiding had. Jong Ajax nam in de tweede helft het initiatief weer over dankzij goals van Jensen en Ryan Gravenberch, maar na de misser vanaf 11 meter van de Deen gaven de Amsterdamse talenten de zege toch nog uit handen.



Jong FC Utrecht versloeg TOP Oss met 2-1.