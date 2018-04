Excuses Van Ginkel en Gerbrands aan Engelse school na wangedrag PSV-fans

Brabantse derbykoorts stijgt: sfeervolle training in NAC-stadion

11:47 De pesterijen in aanloop naar de derby tussen NAC Breda en Willem II van morgenmiddag zijn in een nieuwe fase beland. De grote, rode trechterman langs de A27 in Breda is in de kleuren van Willem II geverfd. De Bredanaars trainden vanochtend bovendien in een sfeervol Rat Verlegh Stadion.