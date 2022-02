Excuses van Vitesse en scheidsrechter Lindhout na bewogen avond in Galgenwaard

VideoVitesse heeft nadrukkelijk afstand genomen van het gedrag van een deel van de aanhang tijdens de uitwedstrijd bij FC Utrecht ( 1-1 ). ,,Ik bied, namens heel Vitesse, excuses aan voor het wangedrag van een deel van het uitpubliek. Uiteraard met name aan de mensen van wie de veiligheid in het geding is gekomen”, zegt algemeen directeur Pascal van Wijk.

Na bijna een half uur ging het mis, toen met vuurwerk werd gegooid uit het uitvak. Van Wijk: ,,Het lijkt te gaan om een vergeldingsactie, maar het is ronduit onbegrijpelijk en absoluut niet goed te praten dat een deel van het vak zo over de schreef is gegaan, door vuurwerk te gooien richting het veld en het nabijgelegen vak.”



Eerder dit seizoen speelden zich vergelijkbare ongeregeldheden af bij Vitesse tegen FC Utrecht in Arnhem. De directie van Utrecht noemde destijds het gedrag van de eigen aanhang een schande. Op 7 november 2021, vlak voor de stadions in Nederland voor drie maanden dichtingen, werd het toen 2-1 voor Vitesse.

,,Het is een dieptepunt, waarmee Vitesse en het voetbal sterk in diskrediet worden gebracht”, vervolgt Van Wijk over de gebeurtenissen van zondag. ,,Het is het tegenovergestelde van waar wij als club - en een grote meerderheid van de supporters - voor staan. Mogen de stadions eindelijk weer vol, inclusief uitpubliek, en dan gebeurt dit. Het is onacceptabel en schadelijk voor zowel de club als de supporters.”

Vitesse zegt alles in het werk te gaan stellen om de daders te achterhalen en er voor te zorgen dat ze “passende straffen” opgelegd krijgen.

De KNVB laat weten dat maandag wordt gekeken in hoeverre actie moet worden ondernomen naar aanleiding van de incidenten. ,,Het is gebruikelijk dat dergelijke zaken aan de onafhankelijke aanklager worden voorgelegd”, zegt een woordvoerder. “Dat zal nu zeer waarschijnlijk niet anders zijn.” De KNVB voegt eraan toe de gang van zaken bij de wedstrijd FC Utrecht - Vitesse “uiteraard” te betreuren.

Scheidsrechter Allard Lindhout, die de wedstrijd in de 25ste en 93ste minuut moest stilleggen, kwam na de wedstrijd nogmaals voor de camera van ESPN om terug te blikken op een roerige middag. Hij gaf in dat interview toe dat hij een strafschop had moeten geven aan Vitesse in de 85ste minuut. Loïs Openda werd duidelijk naar de grond getrokken door Willem Janssen, maar ook na het bekijken van de beelden ging de bal niet op de strafschopstip, of wat daar nog van over was in de blubber.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © ANP