Extra straf voor Clasie, Bannis bij selectie Feyenoord

Van Bommel: We zijn niet dood en begraven

14:40 PSV had lange tijd de titelkansen volledig in eigen hand, maar na een mindere reeks is Ajax op gelijke hoogte gekomen. De Amsterdammers hebben weliswaar het momentum, toch is er van een gelaten sfeer in Eindhoven absoluut geen sprake. Dat benadrukte trainer Mark van Bommel vrijdag.