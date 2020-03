Eyong Enoh uit zijn mening via Twitter over de huidige situatie bij Ajax

De 51-voudig international van Kameroen uitte in drie tweets, die in het Nederlands waren, zijn mening over de huidige situatie bij Ajax. ,,Is Ajax in crisis?”, zo vroeg de voormalig-middenvelder zich als eerst af. ,,Ajax heeft vier wedstrijden verloren sinds de winterstop. Vanwege het feit dat Ajax de beste club van Nederland is, worden veel vragen gesteld en zal dit alleen maar meer druk opleveren. Ik denk dat het normaal is dat een club door een crisis gaat, vooral als je topprestaties in Europa hebt ervaren, al meer dan drie jaar met bijna dezelfde spelers.”