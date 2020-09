F-Side blijft voorlopig leeg bij thuiswedstrijden Ajax

Ajax moet het in de eerste thuiswedstrijden van het nieuwe seizoen doen zonder steun van de F-Side. Het vak in de Johan Cruijff Arena waar de harde kern zit en staat, op de eerste ring van de zuidzijde van het stadion, blijft voorlopig leeg.

Normaal gesproken biedt de F-Side plek aan 5000 seizoenkaarthouders, maar die mogen als gevolg van de coronaregels lang niet allemaal tegelijk naar binnen.

Alle groeperingen op de F-Side hebben afgesproken dat ze alleen naar het stadion komen als ze allemaal mogen komen. ,,Dit is niet zozeer een statement richting Ajax of de gemeente Amsterdam, maar heeft te maken met het logische feit dat wij niet willen dat er voor ons gekozen wordt wie er wel en wie er niet bij mogen zijn”, staat in een verklaring.

Ajax stuurt alle seizoenkaarthouders binnenkort een mail met de vraag of ze de komende tijd wel of niet naar wedstrijden willen komen. ,,Wij verzoeken alle seizoenkaarthouders op de F-side op de mail aan te geven dat je niet komt, de F-Side blijft hoe dan ook leeg!”, aldus de harde kern.

Het is nog niet precies duidelijk hoeveel toeschouwers de Arena in mogen. Ajax heeft afgelopen week onder meer getest met aparte vakken waarin fans uit hetzelfde huishouden plaats konden nemen. Zij hoeven onderling niet 1,5 meter afstand te houden. De eerste thuiswedstrijd van Ajax in de eredivisie is op 20 september tegen RKC Waalwijk.

De Arena biedt normaal gesproken plaats aan bijna 55.000 toeschouwers. In alle Nederlandse voetbalstadions zijn voorlopig alleen fans van de thuisclub welkom. Volgens een woordvoerder van Ajax is nog niet duidelijk hoe de supporters worden verdeeld over de tribunes en of daarbij ook vaste plek van de F-Side wordt gebruikt.