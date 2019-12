Faber begint bij PSV met gênante vertoning in KNVB-beker

In 2014 was Faber ook al eens interim-trainer van PSV. Toen verving hij tijdelijk hoofdtrainer Phillip Cocu toen bij hem een tumor uit zijn rug werd verwijderd. Vijfenhalf jaar later staat hij er nu dus weer. Als een ander mens? ,,Nou’’, zei Faber vooraf. ,, Ik ben nu, denk ik, een stuk rustiger. Omdat je beter weet wat je te wachten staat.’’



Maar zo’n wedstrijd tegen GVVV had Faber ook niet kunnen bevroeden. En nee, daar word je als coach niet bepaald rustiger van. De gortdroge en keiharde constatering dat een amateurploeg niet veel minder is, doet pijn in Eindhoven. Steven Bergwijn zou eigenlijk op de bank blijven, maar moet alsnog invallen om de boel te repareren. Maar ook in de verlenging is GVVV, ongelooflijk maar waar, de gevaarlijkste ploeg. Maar Mohamed Ihattaren voorkomt een nog grotere afgang voor PSV met de 1-2 in de laatste minuten van de wedstrijd.