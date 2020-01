Faber doet beroep op eergevoel PSV'ers: ‘Ik mis de trots om voor deze club te spelen’

PSV is uitgeschakeld in het bekertoernooi en Faber vindt dat ‘gewoon slecht’. ,,Er is nog één prijs om voor te vechten en dan word je uitgeschakeld. We moeten verder en er zondag weer staan. Ik heb ook de cultuur van de academie erbij gehaald om uit te leggen hoe we door moeten.”



PSV beraadt zich de komende dagen al stevig op de toekomst. ,,Gaan we doorselecteren, kijken wat de toekomst brengt? Zijn er nog versterkingen mogelijk? We hebben nu in ieder geval spelers nodig die er nog voor willen gaan. We hebben een bijna fitte selectie en dan heb ik het over houding en gedrag, hoe spelers zich presenteren. Sommigen steken er extra energie in en dat is nu het belangrijkste.”



Sam Lammers is klaar om te spelen, gaf Faber aan. ,,Hij traint goed, schiet op de training alle ballen erin. Sam heeft veel zelfvertrouwen en zijn lichaam voelt goed. Hij is klaar om te spelen en dat zijn spelers waar je graag mee verder gaat.”