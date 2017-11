Faber met FC Groningen onder grote druk naar Almelo

Ajax-icoon Pettersson: Kunstgras in eredivisie moet weg

3 november Stefan Pettersson ziet het liefst kunstgras uit de eredivisie verdwijnen. De voormalige goalgetter van Ajax was na zijn actieve voetballoopbaan ook actief in de wereld van het kunstgras. Hij verkocht in Zweden nepsprieten aan gemeenten en clubs. Pettersson volgt daarom met bovengemiddelde interesse de discussie in Nederland over kunstgras.