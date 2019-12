Faber na ontsnapping in Veenendaal: ‘Dit was PSV-onwaardig’

Ernest Faber bleef als nieuwe coach van PSV in zijn eerste wedstrijd een historische afgang bespaard. Hij moet zich woensdagavond uit tegen GVVV (1-2)als een brandweerman die met een keteltje water is uitgerukt voor een uitgeslagen vlammenzee.

Faber maakte er geen geheim van wat hij van het duel van PSV van gisteravond vond. ,,Dit? Dit was PSV onwaardig‘’ zo trapte de nieuwe trainer van PSV af na zijn eerste krachtproef als coach. ,,Daar hoeven we niet omheen te draaien. We zitten al weken in een hele moeilijke situatie en hebben er nu niks aan om negatief naar elkaar te worden en verder af te glijden in een spiraal. Proberen om positief te blijven, ook na vanavond, is het enige wat ons gaat helpen. Juist na een avond als vanavond.‘’

Moe

Wat kwam PSV ongelooflijk goed weg. Een boel geknoei, geflater en gepruts leidde bijna tot strafschoppen tegen GVVV. Na 117 minuten besliste Mohamed Ihattaren anders en ramde hij de bal in het dak van het doel van Johan Jansen, de betrouwbare plaatselijke goalie. Hij voorkwam dat Jansen in een penaltyserie had kunnen uitgroeien tot held van de eeuw bij GVVV. ,,Ze werden moe", zei Ihattaren. ,,Laten we maar de nadruk leggen op het feit dat we door zijn. Daar gaat het uiteindelijk om. Maar natuurlijk was dit een slechte wedstrijd van ons. Het kan en moet beter."

Volledig scherm Ernest Faber na afloop met Ibrahim Afellay . © BSR Agency

Dat laatste vond ook Daniel Schwaab, die het dit seizoen aanmerkelijk moeilijker heeft bij PSV dan voorheen. De 31-jarige routinier probeert elke vezel in het lijf aan te spreken om het team te helpen en iedereen bij elkaar te houden. ,,Het gaat gewoon moeilijk de afgelopen weken, dat heeft iedereen kunnen zien. De enige manier om hieruit te komen, is elkaar blijven steunen en helpen. We kunnen echt zoveel beter, maar het komt er nu niet uit. Vanavond moeten we de kansen gewoon afmaken en de ruimtes veel beter benutten, maar het lukt niet."

Geen fijn gevoel

Had hij gedacht dat het mis kon gaan? ,,Als je bijna in de extra tijd in de verlenging zit, sta je niet met een fijn gevoel op het veld." Gelukkig voor hem, Faber en heel PSV wist Ihattaren dus Johan Jansen te verschalken. ,,Je hoeft niet oud te zijn om het team bij de hand te nemen", zei Faber er nog over.

Veel spelers die de afgelopen periode weinig wedstrijdminuten kregen, bakten er gisteren niets van. Faber moet het schrikbarende defensieve werk van Olivier Boscagli en het makke spel van Gastón Pereiro ook gezien hebben, maar kon na zijn eerste wedstrijd onmogelijk de hele boel afbranden. ,,Dat zeg ik, het levert ons nu helemaal niks op om negatief te zijn."