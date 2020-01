Faber: Te veel tegengoals door eigen toedoen, Madueke klaar voor PSV 1

Door Maarten Wijffels



Waar ben je tevreden over in de twee oefenduels hier in Qatar?

Faber: ,,We hebben tegen Club Brugge en KAS Eupen voldoende kansen gecreëerd, ondanks twee keer 2-1 verlies. Wel is het zaak dat we gaan scoren, het mag wel wat doelgerichter allemaal. Maar als we fris zijn zoals tegen Brugge, dan zit er echt wel veel voetbal, creativiteit en beweging in het team. Voldoende diepgang ook.’’