Faber tot einde seizoen trainer PSV, Hesp en Zenden nieuwe assistenten

Faber neemt de functie over van Mark van Bommel die vanmorgen is ontslagen bij de Eindhovenaren na de 3-1 nederlaag tegen Feyenoord. Ruud Hesp en Boudewijn Zenden worden de assistenten van Faber. De assistenten van Van Bommel, Reinier Robbemond en Jurgen Dirkx, verlaten per direct de club. Ook voor Bert van Marwijk, die een achtergrondrol vervulde bij PSV en de schoonvader is van Van Bommel, is geen plaats meer.



Faber had eerder FC Eindhoven, NEC en FC Groningen onder zijn hoede. Bij de Groningers leefde hij in onmin met de technisch directeur Ron Jans en vertrok hij na twee seizoenen en keerde hij terug bij PSV, waar hij hoofd jeugdopleiding werd.