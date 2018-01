Faber vertrekt aan het einde van dit seizoen bij FC Groningen

Eerder werkte Faber als assistent bij PSV en was hij hoofdtrainer van FC Eindhoven en NEC. In maart 2016 bereikte de eenmalig international een akkoord over een contract voor twee jaar bij FC Groningen, waar hij Erwin van de Looi opvolgde. In zijn eerste seizoen eindigde Faber met de noorderlingen als achtste in de eredivisie. In de play-offs voor deelname aan Europees voetbal was AZ te sterk. Dit seizoen won Groningen pas vijf van de negentien competitiewedstrijden.