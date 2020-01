Faber vindt verval bij PSV te groot: ‘Wel je afspraken nakomen’

Unnerstall als winnaar uit keepers­strijd PSV: ‘Het is nu wel duidelijk’

16:20 Lars Unnerstall baalde vooral na het gelijkspel tegen VVV, maar de wedstrijd maakte wel duidelijk dat hij de eerste doelman van PSV is. Trainer Ernest Faber hield zijn kaarten lange tijd tegen de borst, maar koos in Venlo voor Unnerstall. ,,Het is nu wel duidelijk”, stelde Unnerstall.