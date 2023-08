Familie staat achter nieuwe Johan Cruijff-documentaire: ‘Streven naar meesterwerk’

In de serie zijn interviews te zien met familieleden, met andere voetballegendes, maar ook wordt nooit eerder vertoond archiefmateriaal getoond. De documentaire wordt gemaakt door Box to Box Films en Lusus. Box to Box is het productiebedrijf achter de series Drive To Survive, Break Point en Tour de France: Unchained en achter de films Maradona en Amy.

,,Er zijn al veel mooie films gemaakt over mijn vader”, zegt Johans zoon Jordi Cruijff over de reeks. ,,Voor het eerst hebben wij als familie besloten om deel te nemen aan een project als dit, omdat we denken dat de tijd rijp is om dat te doen. We streven naar een meesterwerk dat onder meer de persoon achter de speler en coach omvat, zijn tijd bij Ajax, FC Barcelona, het Nederlands elftal, zijn jaren in de VS, zijn impact op het voetbalspel en zijn blijvende nalatenschap.”