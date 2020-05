Fans Feyenoord krijgen twee opties bij verlengen seizoenkaart, teller bij Ajax al op 20.000

PSV houdt al duizenden supporters aan boord met nieuwe seizoen­kaart

26 mei PSV heeft in de eerste vier uur van de verkoop van nieuwe seizoenkaarten voor seizoen 2020-2021 al duizenden exemplaren verkocht. Rond zeven uur op dinsdagavond stond de teller al op een kleine vierduizend. De verwachting is dat dat aantal in de avond nog verder is opgelopen.