‘Fans’ Groningen saboteren duel met Ajax met rookbommen: wedstrijd dinsdag uitgespeeld

Na afloop gaf scheidsrechter Jeroen Manschot voor de camera van ESPN tekst en uitleg over het besluit om te staken. „Vooraf is er al met diverse mensen gesproken over de scenario’s. Er waren al signalen dat het mis zou kunnen gaan vandaag. Het is bekend dat er onvrede is bij de supporters over de club. Er werden massaal rookbommen op het veld gegooid. Het is niet één biertje, zoals de laatste tijd vaker gebeurt. De vlekken staan nog in het veld en ik zag dat zelfs de LED-boarding in de fik vloog.”