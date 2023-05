‘Fans’ Groningen saboteren duel met Ajax: wedstrijd definitief gestaakt na rookbommen op veld

Voor de aftrap liet het publiek van de club die vorige week tegen Go Ahead Eagles degradeerde hun onvrede al blijken met diverse spandoeken. ‘Dit mocht nooit gebeuren’, ‘dit wordt nooit vergeten en vergeven’ en ‘Fledderus persona non grata’, viel onder meer te lezen op de korte zijde met de fanatieke aanhang van FC Groningen, verwijzend ook naar de eerste ontslagen technisch manager van de club.

Vijf minuten nadat de wolken van zwarte rookbommen waren opgetrokken en de thuisploeg had afgetrapt, bleken nog niet alle toeschouwers bekoeld. Ajax-captain Dusan Tadic, die zijn loopbaan in Nederland in het hoge noorden begon, wil net aanleggen voor een corner, toen meerdere fakkels met rook het veld op werden geworpen. Daar bleef het niet bij, want een ‘fan’ slaagde er ook in met een bedekt gezicht en een spandoek in de handen, het veld te bestormen. Hij werd met moeite overmeesterd. Arbiter Manschot dirigeerde daarop alle spelers naar binnen.