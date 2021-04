Fans onthalen kampioen Cambuur diep in de nacht met vuurwerk

SamenvattingCambuur vierde vorige week al het promotiefeest en kan nu ook het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie vieren. De ploeg van Henk de Jong won met 2-4 bij Jong AZ. Omdat nummer twee De Graafschap dankzij een late goal met 2-2 gelijkspeelde tegen Almere City, is de titel al een feit. Uitzinnige fans haalden de spelersbus diep in de nacht in met vuurwerk bij het Cambuurstadion in Leeuwarden.

De Graafschap staat zes punten voor op Go Ahead Eagles en Almere City en lijkt de tweede promovendus te gaan worden. De Graafschap gaat volgende week vrijdag op bezoek bij de trotse kampioen Cambuur, een jaar nadat beide clubs van de KNVB te horen kregen dat er geen promotie zou zijn na de niet afgeronde competitie vorig seizoen. Bij die wedstrijd zitten er ook supporters in het stadion.



De selectie van Cambuur kreeg de kampioensschaal na de wedstrijd in het AFAS Stadion in Alkmaar vanavond uitgereikt door voormalig spits Jan Bruin, die in twee periodes voor de Friese club speelde. KNVB-directeur Eric Gudde, die niet bepaald geliefd is in Leeuwarden nadat de KNVB vorig jaar besloot om Cambuur en De Graafschap niet te laten promoveren, was ook aanwezig in Alkmaar. Dit seizoen pakte Cambuur de draad weer knap op nadat de promotie vorig jaar niet doorging. Na 35 duels staat Cambuur op 27 zeges, 4 gelijke spelen en 4 nederlagen. Het doelsaldo van 104-33 is al net zo indrukwekkend.

Vanavond stond Cambuur bij rust al met 0-4 voor door goals van Peer Koopmeiners (eigen goal), Robert Mühren, Issa Kallon en Erik Schouten. Het was voor Mühren al zijn 35ste treffer van dit seizoen. Hij heeft nog drie wedstrijden (tegen De Graafschap, FC Dordrecht en NAC) om het Eerste Divisie-record van Joop Schuman (44 goals namens Heracles in 1961/1962). Met goals in de 54ste en 57ste minuut leek Yusuf Barasi het nog even spannend te maken, maar verder dan die twee goals kwam Jong AZ niet in de tweede helft. Bij Cambuur waren de gedachten duidelijk al bij het kampioensfeest. Dat zal dit weekend gaan gebeuren in Leeuwarden, waar vorige week buiten het stadion al een groot feest werd gevierd toen Cambuur officieus was gepromoveerd na de 4-1 zege op Helmond Sport.

Met vuurwerk onthaald

Spelers en staf van de eerste divisie-kampioen keerden in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 2.15 uur weer terug bij het Cambuurstadion in Leeuwarden. Daar wachtte een groep van circa 250 supporters de spelersbus op.

De kampioensploeg werd door de fans luidkeels toegezongen. Diverse supporters hadden fakkels bij zich. Ook werd er vuurwerk afgestoken. Een van de spelers danste op de bus met de fans mee. Trainer Henk de Jong toonde voorin de bus de kampioensschaal aan de menigte. De supporters hielden geen anderhalve meter afstand van elkaar. De politie was ruimschoots aanwezig en hield toezicht.

In Leeuwarden was het vrijdagavond vrij rustig geweest. Af en toe werd in de stad vuurwerk afgestoken. De gemeente Leeuwarden had mensen opgeroepen om in de nacht van vrijdagnacht niet de straat op te gaan om het kampioenschap te vieren. Op zaterdag 1 mei is er een helikoptervlucht met de spelers en staf boven Leeuwarden. Fans kunnen dan zwaaien vanuit hun tuin. Zaterdag gaat op het stadhuis en de Oldehove de vlag uit, twitterde de gemeente even na middernacht.

Late gelijkmaker op De Vijverberg

Volledig scherm © Pro Shots / Ron Baltus Cambuur werd vanavond al kampioen omdat nummer twee De Graafschap punten verspeelde, maar de vreugde was groot bij Mike Snoei en zijn spelers na de late gelijkmaker tegen Almere City: 2-2. De Graafschap kwam dankzij een mooie uithaal van Elmo Lieftink na drie minuten nog wel op voorsprong, maar dankzij goals van Elias Sørensen (kort voor rust) en Thomas Verheydt (fraaie kopbal na een uur spelen) werd het vervolgens 1-2 voor Almere City. Het team van interim-trainer Jeroen Rijsdijk leek daarmee op drie punten van De Graafschap te gaan komen. In de 95ste minuut kopte Jesse Schuurman echter nog de gelijkmaker binnen namens de Superboeren, die daarmee een voorsprong van zes punten houden op Almere City en Go Ahead Eagles. De Graafschap gaat volgende week vrijdag op bezoek bij Cambuur. Almere City krijgt volgende week bezoek van Jong Ajax. Eerder op de avond verloor NAC al met 1-2 van Excelsior. De ploeg van Maurice Steijn kan directe promotie zo goed als vergeten.



Nummer negentien FC Den Bosch won met 7-0 van Roda JC. Jizz Hornkamp maakte zijn zeventiende en achttiende goal van het seizoen. Romano Postema maakte een hattrick voor Den Bosch, dat de laatste plaats nu weer heeft overgegeven aan FC Dordrecht.

Overige uitslagen:

FC Dordrecht – MVV 0-1

FC Den Bosch – Roda JC 7-0

Jong FC Utrecht – Go Ahead Eagles 0-1

Jong Ajax – NEC 0-1

NAC – Excelsior 1-2

Helmond Sport – FC Eindhoven 1-0

Cambuur-coach Henk de Jong met de kampioensschaal.

