Fans woedend over besluit ESPN: ‘Zonder supporters geen betaald voetbal’

Door Dennis van Bergen



Supporters van eerste divisie-clubs zijn boos. Een andere conclusie valt niet te trekken na het nieuws dat betaalzender ESPN vanaf 15 januari nog maar vier van de tien duels in de competitie integraal uitzendt. ,,We konden al niet naar het stadion, ondanks dat we het volle pond voor onze seizoenkaart hebben betaald”, zegt Marc Schaefer, lid van de supportersvereniging van Roda JC. ,,En nu moeten we het ook nog zonder beelden doen. Dit is verschrikkelijk zuur.”