FC Den Bosch dient begroting van 3,2 miljoen in bij licentiecommissie

Adebayor ploegge­noot van Rienstra en Basaçikog­lu

19:32 De deadline van de zomerse transfermarkt in Europa komt in zicht. Nog even regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis de komende dagen niets van de laatste geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.