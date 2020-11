FC Den Bosch-directeur Almering jaar na zwarte dag: ‘Voetbal is onderdeel van de oplossing’

Een jaar geleden werd Den Bosch wereldnieuws, maar niet op de manier zoals de club wilde. Supporters riepen in de thuiswedstrijd tegen Excelsior allerlei racistische dingen richting Ahmad Mendes Moreira, die in tranen het veld afstapte. De wedstrijd werd even gestaakt. De beelden gingen de hele wereld over. FC Den Bosch stond ineens symbool voor racisme.



,,Het voelt niet prettig dat wij een jaar geleden ongewild de wake-upcall waren voor de aanpak van racisme en discriminatie in het voetbal”, zegt Almering, die dit voorjaar werd aangesteld. ,,Maar het is niet anders. Het is gebeurd. We hebben om een helpende hand gevraagd. Samen met de gemeente, de overheid, de KNVB en de andere clubs hebben we gezamenlijk de schouders er onder gezet. Want uiteindelijk is dit niet het probleem van alleen FC Den Bosch of van het voetbal, maar helaas van de hele samenleving. Het voetbal is wel onderdeel van de oplossing. Samen gaan we dit probleem te lijf. Want samen kunnen we een veel groter bereik creëren en grotere stappen zetten.”