FC Den Bosch en TOP Oss meerdere seizoenen zonder uitfans in onderlinge duels

Vivianne Miedema meldt zich wegens ziekte af bij Oranje Leeuwinnen

Vivianne Miedema heeft zich afgemeld voor de komende twee interlands van Oranje. De 26-jarige spits is ziek. De Nederlandse voetbalsters nemen het donderdag in een oefenwedstrijd op tegen Zambia en vijf dagen later is Noorwegen de tegenstander in een vriendschappelijk duel.

3 oktober