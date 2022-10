FC Den Bosch helemaal klaar met eigen ‘supporters’: ‘Voor deze personen zijn alle tweede kansen verspeeld’

Statement FC Den Bosch

FC Den Bosch heeft inmiddels een statement naar buiten gebracht: ,,Een deel van onze achterban liet zich in het Koning Willem II Stadion van z’n slechtste kant zien. Tot in het diepst van ons hart distantiëren wij ons van deze zogenaamde ‘supporters’. Wij wíllen niet langer dat de rotte appels in onze achterban de muziek bepalen. Onze boodschap is helder: we zijn er klaar mee. Voor wie de principes toegankelijk en veilig voetbal moedwillig ondermijnt, is op de tribunes absoluut geen plaats. FC Den Bosch neemt permanent afscheid van personen die volharden in overlast gevend of ronduit crimineel gedrag. ‘Supporters’ die onze collectieve taal niet wíllen leren, verzwakken de club en zijn niet langer welkom. Voor deze personen zijn alle tweede kansen verspeeld. Want waar je van houdt, dat laat je niet kapot maken.”