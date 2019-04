FC Den Bosch praat met Van Hanegem over ‘vorm en termijn’ van aanstelling

Willem van Hanegem praat vandaag met FC Den Bosch verder over het aanbod om de club te leiden of anderszins te helpen in de nacompetitie.

Willem van Hanegem meldt zich vanmorgen bij FC Den Bosch. ,,Om verder te praten over ons aanbod”, zegt Ester Bal, woordvoerster van FC Den Bosch, over de mogelijke terugkeer van ‘De Kromme’ in het betaald voetbal. De 75-jarige oud-Feyenoorder zag het elftal vrijdag aan het het werk bij Roda JC (0-2 overwinning) en wil volgens Bal nu eerst de staf en de spelers leren kennen voor hij ‘ja’ of ‘nee’ zegt tegen de tijdelijke klus.



Want dat het om een baantje voor enkel de duur van de play-offs gaat, is volgens haar wel duidelijk. ,,Ik neem aan dat hij niet wil weten van een langduriger contract. Het geeft ons in ieder geval meer tijd om te zoeken naar een nieuwe trainer voor het komende seizoen.”



De exacte rol waarin Van Hanegem eventueel bij FC Den Bosch aan de slag gaat, ligt volgens Bal nog helemaal open. Trainer, supervisor, adviseur. ,,Over de vorm en de termijn gaan we dus maandag praten.”

Verstoppertje

Van Hanegem speelde vrijdagavond verstoppertje over zijn mogelijke terugkeer in het betaald voetbal. ,,Ik ben hier gewoon om een wedstrijd te bekijken. Dat mag toch?”, verklaarde hij zijn aanwezigheid in Kerkrade.

In zijn wekelijkse column herhaalt Van Hanegem, om een lang verhaal kort te maken, dat hij niet de nieuwe trainer van FC Den Bosch gaat worden. ‘De Kromme’ zegt enkel te zijn ingegaan op het verzoek van zijn oude maatje Wim van der Horst. ‘om met hem eens te gaan kijken naar het huidige FC Den Bosch.’ Naar de ploeg dus die het voor de winterstop ‘fantastisch’ deed en na de winterstop tegenvalt. ‘Of ik gewoon eens wilde kijken wat mij opvalt.’

Van Hanegem kent clubicoon Van der Horst nog uit hun gezamenlijke tijd bij AZ’67. ‘Vroeger reed ik altijd met hem mee. Dus waarom zou ik ‘nee’ tegen hem zeggen om mee te gaan kijken.’

Niet afgehaakt

Bij FC Den Bosch weten ze volgens Bal alleen dat hij ‘nog steeds niet is afgehaakt.’ Maar ook dat ‘de bal nu bij Van Hanegem ligt.’ In Den Bosch gaat men er in elk geval van uit dat het vanmiddag al duidelijk zal zijn of hij wel of niet komt.

Eén ding is zeker, FC Den Bosch heeft na jaren van overleven serieuze ambities om naar de eredivisie te gaan. ,,We spelen niet om de pepernoten en gaan de nacompetitie dus niet in met de olympische gedachte dat meedoen al mooi is”, beaamt Bal.