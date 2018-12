FC Den Bosch winterkampioen eerste divisie na zege op Roda

Sven Blummel bracht de thuisploeg op voorsprong nadat Roda-doelman Novakovic de inzet van Stefano Beltrame nog had gestopt. Blummel, die deze week nog zijn contract verlengde in Den Bosch, maakte alweer zijn zesde treffer dit seizoen. Beltrame zorgde in de tweede helft voor de 2-0. De Italiaan werd neergehaald en benutte zelf de strafschop.



Roda had afgelopen woensdag nog Ajax op 1-1 had gehouden in de KNVB-Beker en capituleerde toen pas in de strafschoppenserie. In Stadion De Vliert waren de Limburgers niet bij machte zich na de 2-0 terug te knokken.