FC Dordrecht - Jong AZ uitgesteld vanwege coronabesmettingen

Video Stadswande­lin­gen voor voetbal­fans: in café De Bommel begint menig ‘Avondje NAC’

De stadions zijn leeg maar voetbalfans kunnen hun hart ophalen door een stadswandeling te maken in hun favoriete voetbalstad. Op die manier kunnen fans, de historie, bijzondere locaties, anekdotes en de voetbalcultuur van Nederland ontdekken. In Breda moeten ze het al enkele seizoenen zonder eredivisievoetbal stellen en dat is eigenlijk ongelofelijk als je ziet hoeveel de stad Breda is verbonden met de roerige volksclub NAC.

11 januari