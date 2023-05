FC Dordrecht - TOP Oss is vanavond klimaatneutrale wedstrijd: in de rust een vegan frikandel op het menu

Cyriel Dessers had geen dubbel gevoel bij huldiging: ‘Beter jaar bij Feyenoord gespeeld dan helemaal niet’

Zo populair als Santiago Giménez dit seizoen is, zo geliefd was Cyriel Dessers een jaar geleden bij de supporters van Feyenoord. De Belg vecht nu tegen degradatie in de Serie A, terwijl zijn vorige club juist de landstitel opeiste. ,,Toen ze gehuldigd werden op de Coolsingel, dacht ik niet: stel dat ik daar had gestaan.’’